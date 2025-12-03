Milan, Modric (finalmente) si riposa! Mossa a sorpresa di Allegri per sostituirlo

Domani dalle ore 21:00 il Milan tornerà in campo e, lo farà, nuovamente contro la Lazio. Non cambierà dunque l’avversario, lo stesso che nella giornata di campionato è arrivato a San Siro, ottenendo però la sconfitta a causa del gol di Rafa Leao. Prove di rivincita dunque per i biancocelesti, che tenteranno di sfruttare il fattore campo. Milan che cercherà di bissare il successo del campionato, ma lo farà con qualche sostituzione rispetto al match di San Siro. Tra queste, la possibilità di vedere Jashari.

Lazio-Milan, possibile riposo per Modric

All’arrivo di Luka Modric al Milan, in molti erano convinti che il croato non potesse giocare tutte le partite vista l’età avanzata (40 anni da poco compiuti). Il Pallone d’Oro croato ha però una classe e una forma sopraffina, tale da non sentire la stanchezza né accusare problemi fisici. In questa stagione ha già accumulato 1169′ sui 1350′ totali, dimostrando di essere un elemento imprescindibile per il centrocampo rossonero.

Domani, in Coppa Italia, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Real Madrid dovrebbe sedere in panchina, con Massimiliano Allegri che ha già scelto il suo sostituto.

Jashari pronto a sostituire Luka Modric

In attesa della conferma – che dovrebbe arrivare dall’allenamento odierno -, Ardon Jashari ‘scalda i motori’. Per lo svizzero potrebbe essere solo la terza presenza stagionale (fermo ai due spezzoni di inizio stagione contro Bari in Coppa Italia e Cremonese in Serie A), ma soprattutto la prima da titolare con il Milan.

Le prossime ore chiariranno i dubbi di Allegri, ma le possibilità di vedere l’ex Club Bruges dal 1′ contro la Lazio sono sempre più concrete.