Milan, Pulisic salta anche la Lazio in Coppa Italia? Arriva l’aggiornamento sulle sue condizioni

Dalla Lazio alla Lazio. Doppia sfida con i biancocelesti per il Milan, che dopo la vittoria di corsa in muso in campionato della scorsa domenica, domani affronteranno i ragazzi di Maurizio Sarri anche in Coppa Italia. Ottavo di finale decisamente complesso per il Diavolo, frutto però dell’ottavo posto in campionato dello scorso anno e della finale persa contro il Bologna. I rossoneri proveranno a fare due su due, con i tifosi che si fanno solo una grande domanda: come sta Christian Pulisic?

Milan, allenamento parziale con il resto del gruppo per Pulisic: è convocabile

Come riportato dal Corriere dello Sport, già nella giornata di ieri Pulisic si è allenato parzialmente con il resto del gruppo. Il rossonero va quindi verso la convocazione già per la sfida di domani. Il fastidio muscolare che lo ha lasciato ai box per la gara di domenica sembra essere stato smaltito, con Pulisic già pronto al rientro in campo.

La decisione verrà presa nelle prossime ore e soprattutto dopo la seduta di allenamento di oggi, che dovrebbe vedere anche Pulisic dall’inizio alla fine. Avere a disposizione lo statunitense sarebbe una vera e propria manna per Max Allegri, che con Gimenez ancora out potrebbe avere un’alternativa in attacco alla coppia Leao-Nkunku, che come in campionato anche domani partirà dal primo minuto.

Milan, chi si rivede con la Lazio: possibile ingresso per Jashari

Oltre che per Pulisic, la sfida di domani potrebbe essere quella del rientro anche di Ardon Jashari. Dopo l’infortunio al perone dello scorso 28 agosto, il centrocampista svizzero sembra pronto a fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Milan. Nel secondo tempo di domani sera potrebbe esserci, infatti, spazio anche per lui, con l’opportunità di iniziare a mettere qualche minuto nelle gambe.