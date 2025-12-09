Milan, infortunio Leao: arriva l’esito degli esami

Rafael Leao è uscito malconcio dalla sfida contro il Torino. L’attaccante portoghese è stato sottoposto ai controlli necessari questa mattina. Secondo quanto riportato dal Milan, però, sono escluse lesioni.

Escluse lesioni per Leao: sospiro di sollievo in casa Milan

A seguito degli esami a cui è stato sottoposto Leao stamattina, il club rossonero ha pubblicato un comunicato sulle sue condizioni:

“La risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio.”

Sospiro di sollievo, dunque, per staff e tifosi rossoneri. Il numero dieci tornerà presto in campo, magari già contro il Sassuolo.