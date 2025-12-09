Milan, Leao ko ma in due possono rientrare: cosa filtra per il Sassuolo

Massimiliano Allegri vivrà giorni di ansia e speranza a Milanello per Leao, che si è fermato per un problema all’adduttore a Torino. Il tecnico, però, conta di riavere a disposizione Youssouf Fofana e Santiago Gimenez già domenica a pranzo contro il Sassuolo. Secondo Il Corriere dello Sport, i due sono in fase di recupero, e potrebbero essere i rinforzi giusti per un Milan capolista ma falcidiato dagli infortuni.

Leao spaventa, Fofana e Gimenez tornano

Il portoghese è uscito zoppicando prima del 2-3 al Grande Torino, e oggi sosterrà gli esami strumentali. Notizie più incoraggianti, però, arrivano dal centrocampo e dall’attacco.

Youssouf Fofana, fermo per un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare Lazio e Torino, ha ripreso ieri a correre e oggi dovrebbe allenarsi in gruppo. Stesso discorso per Santiago Gimenez: il messicano, fuori da oltre un mese per problemi alla caviglia, ha smaltito il fastidio. Entrambi, dunque, puntano la convocazione per il Sassuolo.

Il calendario non dà tregua

Dopo la sfida di domenica alle 12.30 contro i neroverdi, il Milan avrà pochi giorni per preparare la Supercoppa contro il Napoli. Recuperare forze fresche diventa fondamentale, soprattutto in mezzo al campo. Allegri incrocia le dita: Fofana e Gimenez servono come il pane.

Leao out quanto starà fermo? Tempi da stabilire, ma Supercoppa quasi impossibile.

Fofana sarà titolare contro il Sassuolo? Ha buone chance.

Gimenez può giocare domenica? Sì, potrebbe entrare a gara in corso.