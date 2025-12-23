Milan, Kostic è paragonato ad un altro obiettivo: il piano della società con lui

Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Andrej Kostic, giovane attaccante che prestissimo arriverà dal Partizan Belgrado. Il classe 2007 è un profilo molto apprezzato in patria e molti in lui rivedono il percorso e le qualità di Dusan Vlahovic. La società rossonera pare avere le idee piuttosto chiare sull’impiego del giovane attaccante per i prossimi mesi: impiego continuo e costante con il Milan Futuro per poi accedere gradualmente alla prima squadra.

Definiti i primi passi di Kostic al Milan: tracciato il percorso dell’attaccante

L’arrivo di Andrej Kostic in rossonero offrono nuovi spunti tecnici e di programmazione al Diavolo, che intende valorizzare il talento di un giovane di prospettiva. Secondo Luca Bianchin, giornalista di gazzetta.it, il serbo compirà un percorso ben preciso fin dal suo arrivo in Italia.

Per questi primi mesi il calciatore si unirà al Milan Futuro, per consentire un graduale inserimento nell’ottica del calcio italiano e in un contesto di alto livello come quello del club rossonero. Trovando continuità con la seconda squadra militante in Serie D, il classe 2007 avrà quindi la possibilità di attirare le attenzioni dello staff tecnico della prima squadra, con Massimiliano Allegri che successivamente deciderà se e quando portarlo tra i grandi. Il paragone con il connazionale Dusan Vlahovic è pesante, ma Kostic non ci pensa: per lui è giunto il momento di provare le sue doti con la maglia del Milan, che spera di trovare in lui un riferimento per il futuro.