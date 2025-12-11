Milan, la top 10 dei centrocampisti della Serie A fa impazzire i tifosi: un rossonero al primo posto

Il grande upgrade del Milan rispetto alla scorsa stagione, allenatore escluso, è avvenuto senza dubbio a centrocampo. I rossoneri hanno accolto campioni del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot, a cui poi si aggiunge il promettente Ardon Jashari, che già sembra avere tutte le carte in regola per diventare un top player.

A confermare questo evidente upgrade è stato anche l’ex Juventus Claudio Marchisio, uno che di centrocampisti sicuramente se ne intende. Il Principino ha stilato la classifica dei dieci migliori centrocampisti della Serie A: al primo posto spicca Luka Modric.

Marchisio premia Modric: è lui il centrocampista più forte del campionato

Durante il podcast della Gazzetta dello Sport, Marchisio ha elencato quelli che sono i migliori centrocampisti del campionato, componendo la sua top 10. Nella graduatoria sono presenti ben due rossoneri: Adrien Rabiot al settimo posto e Luka Modric che svetta su tutti gli altri suoi colleghi. Di seguito la classifica stilata da Marchisio:

1 Modric 2 Barella 3 Calhanoglu 4 McTominay 5 Anguissa 6 Ederson 7 Rabiot 8 Koné 9 Thuram 10 Cristante

Questa la classifica secondo Marchisio, che non vede nessuno al livello di Modric. Difficile poter dire il contrario guardando la carriera leggendaria del croato, ma anche una prima parte di stagione che ha dimostrato come l’età per Modric sia solo un numero. Settimo posto per Rabiot, che si sta rivelando fondamentale per lo scacchiere di Max Allegri: non a caso il momento più complesso della stagione rossonera è coinciso proprio con l’infortunio del francese.