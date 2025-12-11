Milan, l’annuncio è una doccia fredda: che guaio per Scaroni

Scaroni e il Milan avevano il sogno di far disputare la gara contro il Como a Perth, ma oramai si è sempre più vicini al “no” per questa idea. Come se non bastasse, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha affondato con delle parole abbastanza sibilline sul tema, dicendosi non dispiaciuto per il cattivo esito di questa organizzazione.

Abbodi punge sul no di Milan-Como a Perth: “Va bene così”

Abodi ha parlato a margine della conferenza di presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma, esprimendosi in alcune parole riprese da “La Gazzetta dello Sport”:

“Il no di Milan-Como a Perth? Avevo dubbi già prima, pur riconoscendone alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così”.

Parole, queste, che sicuramente non faranno piacere al presidente milanista Scaroni, che tanto si era prodigato per far sì che la gara di disputasse in Australia.

I motivi del no: caccia alla nuova sede di Milan-Como

“La Gazzetta dello Sport” ha svelato anche i motivi per cui si è sempre più lontani dal far disputare la gara contro il Como a Perth. Secondo la rosea, l’intoppo principale sarebbero le condizioni poste dall’Asian Football Confederation e Football Australia, come il non pubblicizzare la partita come una gara di Serie A e farla arbitrare ad un arbitro locale. Sembra così esserci uno stop pressocché definitivo al riguardo e ora Milan-Como dovrà trovare una nuova sede, vista l’indisponibilità di San Siro per il periodo.