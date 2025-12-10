Occhio Milan, Scaroni rivela il ‘segreto’ rossonero! L’ha detto in diretta

Il Milan cerca di rinascere. Dopo l’anno scorso con tante difficoltà, l’arrivo di Massimiliano Allegri ha dato linfa vitale e ha permesso di ripartire con grande speranze. L’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino è una delusione cocente, ma la prima posizione in campionato dopo 14 giornate può far sorridere i rossoneri. Di questo ha parlato il presidente Paolo Scaroni, dando a Massimiliano Allegri tanti meriti per questo inizio di stagione.

Milan, parla Scaroni: “Fondamentale un allenatore esperto e competente come Allegri”

In un’intervista rilasciata a Class CNBC, il presidente del Milan Scaroni ha espresso tanti complimenti verso Massimiliano Allegri, autore di una prima parte di stagione di altissimo livello.

“Credo che avere allenatori esperti e competenti che diffondono ottimismo e ne hanno viste e vissute tante, sia un elemento chiave. Allegri è l’esempio di tutto questo. Come diffonde serenità a me, lo fa a squadra e staff. Questo è fondamentale per avere risultati positivi. Poi è importante anche avere una società sana, e Gerry Cardinale ce lo garantisce”.

Lo scudetto e le ambizioni del Milan

Scaroni ha poi proseguito parlando dello Scudetto vinto nella stagione 2021/2022, parlando poi delle ambizioni rossonere.