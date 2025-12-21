Milan, l’attaccante può saltare: risvolto clamoroso, s’inserisce un club di Serie A!

Il calciomercato del Milan si sta infiammando nelle ultime ore, ancor prima dell’inizio ufficiale del mercato invernale. Protagonista il reparto offensivo, quello forse più carente per possibilità di scelta e difficoltà dovuta ai tanti infortuni. Un nome è quello di Fullkrug, sempre più vicino, ma spunta anche la possibilità di un secondo attaccante. Piace Zirkzee, ma quest’ultimo è nel mirino della Roma.

Milan, la Roma vicina a Zirkzee dal Manchester United

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan non vorrebbe limitarsi al solo acquisto di Niclas Fullkrug per l’attacco. L’attaccante del West Ham dovrebbe arrivare in prestito con diritto, con nessuna certezza che dunque possa essere un investimento a lungo termine.

Si cerca dunque un profilo per il lungo periodo, e in lista c’è Joshua Zirkzee. L’olandese nelle ultime ore sembra però sempre più vicino alla Roma, e ciò complicherebbe non poco i piani del Milan. Le prossime ore chiariranno se c’è spazio per un capovolgimento di fronte o se i rossoneri dovranno modificare i propri piani.

La strategia del Milan: un secondo attaccante solo con l’uscita di Nkunku

In ogni caso, l’inserimento della Roma non è l’unica cosa che complica il mercato del Milan per arrivare a Zirkzee o, più in generale, all’acquisto di un altro attaccante. Per acquistare un secondo attaccante oltre Fullkrug, ai rossoneri servirà prima trovare una destinazione a Nkunku.

Il rendimento dell’ex Chelsea è stato sottotono, tale da non aver convinto né la dirigenza né tantomeno Massimiliano Allegri. Trovare una destinazione all’attaccante francese non sarà facile, e ciò potrebbe rallentare non poco i piani del Milan, con la Roma che nel frattempo potrebbe affondare il colpo definitivo per l’arrivo di Zirkzee.