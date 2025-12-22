Milan, le ultime sugli infortunati: il rossonero preoccupa! Il punto di Tuttosport

Massimiliano Allegri in primo piano. Milan Verona

Superate le fatiche arabe della Supercoppa Italiana, il Milan è rientrato in Italia e si è rimesso al lavoro per preparare i prossimi impegni: domenica i rossoneri accoglieranno il Verona nell’ultimo match del 2025, con l’obiettivo di uscire dalla gara con i tre punti in tasca. Massimiliano Allegri conta di riavere a disposizione tuti gli infortunati, ma gli ultimi aggiornamenti lo rassicurano a metà: Leao dovrebbe farcela, per Gabbia invece sembra ancora presto.

Rossoneri al lavoro per il Verona: il punto sugli infortunati

Domenica alle 12:30 andrà in scena la sfida tra il Milan e il Verona, match valevole per la 17ª giornata di Serie A. Il Diavolo intende chiudere il 2025 con una vittoria e la squadra sta lavorando per preparare al meglio il prossimo impegno.

Le ultime sugli infortuni in casa rossonera hanno un sapore agrodolce per Massimiliano Allegri e per il suo staff. Come riportato da Tuttosport infatti, Rafael Leao dovrebbe riuscire a recuperare la miglior condizione dopo il problema muscolare che lo tiene ai box da inizio dicembre e che gli ha impedito di scendere in campo per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli.

Matteo Gabbia in campo contro il Parma
Matteo Gabbia in campo durante la sfida di campionato contro il Parma

Pareri differenti per quanto riguarda Matteo Gabbia: il difensore è ancora alle prese con il problema al ginocchio sinistro e Allegri non vuole forzare il suo rientro. Molto probabilmente rientrerà direttamente nel 2026, una volta concluso il percorso di recupero fisico.

Ultimi impegni prima del giro di boa: la situazione attuale del Milan

Con l’assenza delle sfide europee, il Milan avrà la possibilità di giocare diversi sgambetti ai danni di Inter e Napoli se si guarda alla lotta per lo Scudetto, o comunque a Roma e Juventus se si guarda alle inseguitrici per un piazzamento Champions, obiettivo dichiarato del Diavolo.

I rossoneri arrivano a Natale al secondo posto e a un solo punto dalla vetta occupata dall’Inter. Un gradino immediatamente sotto c’è il Napoli di Conte, che così come le milanesi ha un match da recuperare, seguono in maniera pericolosa Roma e Juventus, rispettivamente a quota 30 e 29 punti. Una classifica cortissima, che vede una distanza di appena quattro punti tra primo e quinto posto.

Adesso gli uomini di Allegri devono chiudere al meglio il girone di andata per trovare nelle migliori condizioni in vista della seconda metà di stagione: dopo la gara contro il Verona, il Milan andrà a Cagliari e poi accoglierà il Genoa di De Rossi. Seguono la prima di ritorno contro la Fiorentina e il recupero contro il Como: un tour de force da vivere con ambizione e fame.

Vincenzo Salvaggio

