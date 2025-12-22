Milan, le ultime sugli infortunati: il rossonero preoccupa! Il punto di Tuttosport

Superate le fatiche arabe della Supercoppa Italiana, il Milan è rientrato in Italia e si è rimesso al lavoro per preparare i prossimi impegni: domenica i rossoneri accoglieranno il Verona nell’ultimo match del 2025, con l’obiettivo di uscire dalla gara con i tre punti in tasca. Massimiliano Allegri conta di riavere a disposizione tuti gli infortunati, ma gli ultimi aggiornamenti lo rassicurano a metà: Leao dovrebbe farcela, per Gabbia invece sembra ancora presto.

Rossoneri al lavoro per il Verona: il punto sugli infortunati

Domenica alle 12:30 andrà in scena la sfida tra il Milan e il Verona, match valevole per la 17ª giornata di Serie A. Il Diavolo intende chiudere il 2025 con una vittoria e la squadra sta lavorando per preparare al meglio il prossimo impegno.

Le ultime sugli infortuni in casa rossonera hanno un sapore agrodolce per Massimiliano Allegri e per il suo staff. Come riportato da Tuttosport infatti, Rafael Leao dovrebbe riuscire a recuperare la miglior condizione dopo il problema muscolare che lo tiene ai box da inizio dicembre e che gli ha impedito di scendere in campo per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli.

Pareri differenti per quanto riguarda Matteo Gabbia: il difensore è ancora alle prese con il problema al ginocchio sinistro e Allegri non vuole forzare il suo rientro. Molto probabilmente rientrerà direttamente nel 2026, una volta concluso il percorso di recupero fisico.

Ultimi impegni prima del giro di boa: la situazione attuale del Milan

Con l’assenza delle sfide europee, il Milan avrà la possibilità di giocare diversi sgambetti ai danni di Inter e Napoli se si guarda alla lotta per lo Scudetto, o comunque a Roma e Juventus se si guarda alle inseguitrici per un piazzamento Champions, obiettivo dichiarato del Diavolo.

I rossoneri arrivano a Natale al secondo posto e a un solo punto dalla vetta occupata dall’Inter. Un gradino immediatamente sotto c’è il Napoli di Conte, che così come le milanesi ha un match da recuperare, seguono in maniera pericolosa Roma e Juventus, rispettivamente a quota 30 e 29 punti. Una classifica cortissima, che vede una distanza di appena quattro punti tra primo e quinto posto.

Adesso gli uomini di Allegri devono chiudere al meglio il girone di andata per trovare nelle migliori condizioni in vista della seconda metà di stagione: dopo la gara contro il Verona, il Milan andrà a Cagliari e poi accoglierà il Genoa di De Rossi. Seguono la prima di ritorno contro la Fiorentina e il recupero contro il Como: un tour de force da vivere con ambizione e fame.