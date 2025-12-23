Milan, Leao salta anche il Verona? Arriva l’aggiornamento decisivo sulle sue condizioni

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello dopo l’eliminazione in Supercoppa contro il Napoli. Ai rossoneri si unirà presto Niclas Fullkrug, oggi impegnato con le visite mediche. Nel frattempo, si è allenato con il gruppo Rafael Leao, che ha smaltito l’infiammazione all’adduttore.

Allegri recupera Leao: il portoghese torna titolare

Assente contro Sassuolo e Napoli, Leao è tornato ad allenarsi ed è pronto a scendere in campo contro l’Hellas Verona. Secondo ‘Gazzetta dello Sport’, il portoghese potrebbe partire dal primo minuto. Recupero importantissimo per il Milan, che nelle ultime due gare ha raccolto un pareggio e una sconfitta. Discorso diverso per Matteo Gabbia, ancora alle prese con terapie specifiche.

Milan-Hellas Verona, Allegri pensa alla formazione: qualche dubbio a centrocampo

Allegri studia la formazione che scenderà in campo domenica contro il Verona. Gabbia non ci sarà a causa del trauma rimediato al ginocchio e in difesa potrebbe toccare ancora a De Winter, come contro il Napoli. A centrocampo è tornato Fofana, ma Loftus-Cheek è in forma e chiede spazio. Modric dovrebbe tornare in cabina di regia dopo il turno di riposo in Arabia. In attacco, invece, sarà di nuovo il turno di Rafa Leao insieme a Pulisic.