Milan, Maignan esce allo scoperto sul rinnovo: “So quello che devo fare”

Tutto pronto per il primo trofeo stagionale. Il Milan di Massimiliano Allegri, nella giornata di ieri, è volato a Riyad ed è pronto a giocarsi le sue carte nella semifinale contro il Napoli, nell’eventuale finale ci sarà la vincente della sfida tra Inter e Bologna. Proprio in questi minuti, è intervenuto in conferenza stampa Mike Maignan: il portiere ha parlato del suo futuro.

Milan, Maignan sul rinnovo: le sue parole

Il tema del momento in casa Milan è, senza dubbio, il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese ha parlato del suo futuro in conferenza stampa, insieme al tecnico Massimiliano Allegri. Queste le sue parole sul possibile rinnovo con i rossoneri:

Quanto è difficile giocare in scadenza? La cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno. Certo che il mio futuro fa parlare, ma non mi deve disturbare. Io devo essere focalizzato per dare il massimo, oggi non è il momento per parlare di futuro. Devo dare il massimo domani sera e poi vedere cosa succederà.

Milan, Maignan sul momento della squadra

Il portiere rossonero, oltre a toccare il tema rinnovo, ha parlato delle differenze con la scorsa stagione. Maignan ha elogiato Allegri e il suo staff, uno dei principali motivi che potrebbero spingerlo a rinnovare. Di seguito le sue dichiarazioni: