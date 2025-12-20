Milan, non si placa il caos post-Supercoppa: “Rischio squalifica”

Mister Massimiliano Allegri rischia una squalifica e una multa a causa della lite scaturita con Lele Oriali in occasione della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Infatti, il comunicato ufficiale diramato da parte del club azzurro pare sia partito proprio da una denuncia dell’assistente di Antonio Conte: con questo gesto, ora la posizione di Max è a rischio e potrebbe subire sanzioni da parte del Giudice Sportivo, attese nella giornata odierna.

Allegri a rischio squalifica: atteso il verdetto del Giudice Sportivo

Continua la risonanza mediatica attorno a Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa italiana disputatasi giovedì sera e terminata sul risultato di 2-0 per i partenopei. Tuttavia, quel che fa ancora scalpore si è verificato in panchina: l’acceso tra Gabriele Oriali, collaboratore di Conte, e mister Massimiliano Allegri non si è ancora spento del tutto. Infatti, riporta il Corriere dello Sport, c’è la seria possibilità che l’allenatore livornese sia punito con una multa e con una possibile squalifica da scontare in Serie A.

La denuncia è arrivata su pressioni di Oriali: il retroscena

Seppur, stando alle ricostruzioni, l’acceso diverbio verbale tra Allegri e Oriali sia scaturito da alcune provocazioni da parte del membro del Napoli, il tutto si è evoluto nel torto del tecnico rossonero. Infatti, i toni eccessivi hanno spinto il club di De Laurentiis a divulgare un comunicato ufficiale fortemente condannatorio. Ma, in realtà, c’è un retroscena importante sull’azione comunicativa intrapresa dai partenopei: sarebbe stato lo stesso Oriali a fare richiesta di esposizione alla società contro le parole eccessive di Allegri.