Milan, pesanti critiche per Allegri: la condanna è netta

Il Milan è stato eliminato dalla Supercoppa italiana in semifinale, contro il Napoli. A far notizia, tuttavia, sono state le parole di Massimiliano Allegri nei confronti di Lele Oriali. In tanti hanno condannato l’atteggiamento del tecnico rossonero e, tra questi, anche il presidente della FIGC. Le dichiarazioni di Gabriele Gravina non lasciano spazi ad interpretazioni.

Allegri-Oriali, le discussioni continuano: parla Gravina

Per le parole usate contro Oriali durante Napoli-Milan, Max Allegri sarà multato dal Giudice Sportivo. Nel frattempo, è arrivata la condanna di Gravina:

“Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione, quei movimenti e quegli atteggiamenti in panchina sono inguardabili, è una moda per apparire più interessante, si è convinti sbagliando che più si urla più si influenzano le scelte del arbitro. Basta con queste aggressioni continue. Parliamo sempre di fair play e di etica, ce lo stampiamo sulle maglie, facciamo campagne poi andiamo in campo e ci sputiamo addosso, non va bene.”

Milan, oltre al danno la beffa: Natale amaro per i rossoneri

Intervenuto a margine del consiglio federale, il presidente della FIGC si è schierato in maniera importante contro determinati atteggiamenti. Le parole di Allegri hanno scosso tutti, più della sconfitta rimediata sul campo. L’intervento di Gravina fa rumore, proprio come il comunicato del Napoli. I rossoneri, però, dovranno concentrarsi sul campo. Dopo Natale, a Milano arriverà un Hellas Verona a caccia di punti.