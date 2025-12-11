Milan, non solo Gimenez: due rossoneri verso il forfait per il match contro il Sassuolo

Dopo la vittoria in rimonta sul campo del Torino, il Milan è al lavoro per preparare al meglio il match casalingo contro il Sassuolo. A Milanello non si è allenato con la squadra Santiago Gimenez, ancora out dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a rimanere ai box per più di un mese. Oltre al messicano, altri due rossoneri non hanno lavorato con il resto del gruppo: Rafael Leao e Youssouf Fofana.

Verso Milan-Sassuolo, lavoro personalizzato per Leao e Fofana

Come riferito da ‘Sky Sport’, Rafael Leao e Youssouf Fofana hanno svolto anche oggi un lavoro personalizzato. Entrambi non dovrebbero quindi essere a disposizione per il match di domenica contro il Sassuolo, con il francese che proverà fino all’ultimo a recuperare almeno per la panchina.

Non sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno Santiago Gimenez, che sta proseguendo il suo percorso di riatletizzazione, mentre si avvicina il ritorno in campo di Zachary Athekame.

