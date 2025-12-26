Milan, novità per Fullkrug: in campo già col Verona? Ecco cosa filtra

Dopo aver chiuso per l’arrivo di Niclas Fullkrug, l’intero ambiente rossonero aspetta per capire quando potrà arrivare l’esordio ufficiale del centravanti tedesco con la maglia del Diavolo. Archiviata l’esperienza con la maglia del West Ham, per l’attaccante si apre una nuova parentesi in carriera. Il calciatore ha avuto il via libera da parte del suo vecchio club e ha già iniziato gli allenamenti sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Fullkrug subito pronto per l’esordio: gli aggiornamenti sul calciatore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Niclas Fullkrug ha già svolto il primo allenamento in maglia rossonera agli ordini dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.

Il tedesco ha avut il lasciapassare da parte del West Ham in attesa della registrazione ufficiale del contratto, che avverrà non prima dell’apertura della sessione invernale del calciomercato. Fullkrug non potrà dunque essere a disposizione per la prossima sfida di campionato, ovvero il match casalingo contro il Verona in programma questa domenica alle ore 12:30.

Quando potrà esordire Fullkrug: Allegri aspetta il suo centravanti

Sarà dunque necessario attendere l’apertura del calciomercato per vedere la registrazione del contratto di Niclas Fullkrug in qualità di nuovo calciatore del Milan. Il mercato aprirà il 2 gennaio 2026, la stessa data in cui gli uomini di Massimiliano Allegri saranno in Sardegna per la gara di campionato contro il Cagliari.

Possibile dunque che l’esordio ufficiale del tedesco con la maglia rossonera avverrà proprio in occasione della sfida contro i rossoblù. Niclas Fullkrug sbarca a Milano con la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto, con la società di Via Aldo Rossi che parteciperà al pagamento dello stipendio del calciatore insieme al West Ham, attuale proprietario del cartellino. Le cifre sono inferiori rispetto a quelle inizialmente previste, con i rossoneri che trovano un riferimento offensivo di ruolo per la seconda metà di questa stagione.