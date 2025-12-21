Milan, novità sul fronte infortuni: cresce la preoccupazione per il Verona

Domenica 28 dicembre, dalle ore 12:30, il Milan tornerà a giocare dopo l’eliminazione in Supercoppa Italiana. Per Massimiliano Allegri non solo la delusione per la sconfitta col Napoli, ma anche il dover stare col fiato sospeso per alcune situazioni scottanti lato infortuni. I recuperi più spinosi per i rossoneri in vista del Verona riguardano Matteo Gabbia e Rafa Leao.

Milan, cresce la preoccupazione per Gabbia in vista del Verona

Le difficoltà difensive contro il Napoli hanno creato tanta preoccupazione all’interno dell’ambiente rossonero, che vorrebbe riavere nel più breve tempo possibile Matteo Gabbia. Il suo ritorno però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è sicuro.

Il quotidiano riporta come il difensore abbia ancora problemi al ginocchio sinistro, problema che lo ha costretto a non partire con la squadra in Arabia. Il suo ritorno, seppur fondamentale, non è ancora certo.

Filtra cauto ottimismo per Leao

Chi invece potrebbe essere nella lista dei convocati è Rafa Leao. Il portoghese sembrava poter essere della partita già in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Alla fine, però, si è optato per non rischiare, non mandandolo nemmeno in panchina.

Questa settimana potrebbe essere decisiva per il suo ritorno in campo. Dopo il fastidio all’adduttore dell’8 dicembre, l’attaccante potrebbe essere nuovamente convocato per la sfida di domenica.