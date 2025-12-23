Milan, nuovo colpo in difesa? C’è l’annuncio di Fabrizio Romano!

Nelle ultime ore, il nome di Niklas Sule, centrale tedesco del Borussia Dortmund, ha infiammato il calciomercato rossonero. Il difensore classe ‘95, in scadenza nel giugno 2026 e con pochissimo spazio sotto Niko Kovac, sembrava una pista concreta per rinforzare la retroguardia del Milan in vista della finestra invernale. Ma l’esperto Fabrizio Romano, in un recente video su YouTube, ha spento gli entusiasmi: non c’è alcuna trattativa in corso, nonostante i rumors.

Milan, spunta Sule: lo scenario

Niklas Sule, alto 195 cm e con un passato tra Hoffenheim, Bayern Monaco e la nazionale tedesca, rappresenta quel mix di forza fisica e esperienza che servirebbe al Milan di Allegri. Quest’anno, però, le cose non girano: appena una manciata di minuti distribuiti in poche apparizioni, complici infortuni muscolari.

Il Borussia non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto, aprendo ad un addio anticipato. Eppure, come riportato da Fabrizio Romano, al momento resta solo un rumors di mercato.

Romano chiarisce: nessuna trattativa in corso

Fabrizio Romano è stato categorico sul possibile approdo di Sule in terra rossonera:

“Niklas Sule, difensore classe 1995 del Borussi Dortmund, è uno dei nomi accostati al Milan per la difesa. A me non risulta che ci sia una trattativa. E’ un nome che è circolato ma non mi risulta che sia in orbita Milan”.

Una smentita che sposta l’attenzione su altri profili, come Disasi o opzioni più accessibili. Il calciomercato, d’altronde, riapre tra pochi giorni, dal 2 gennaio al 2 febbraio, e i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati: l’obiettivo resta quello di rinforzare la difesa senza spendere troppo.