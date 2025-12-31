Milan, offerta rifiutata: ballano pochi milioni, ma c’è forte concorrenza!

Sono ore delicate in casa Milan. Dopo aver visto clamorosamente sfumare l’acquisto di Juan David Arizala dal Medellin, il cui prossimo club sarà l’Udinese, il club rossonero è adesso alla ricerca di un altro terzino sinistro. Oltre al nome di Kaua Prates, mancino classe 2008 del Cruzeiro, ci sarebbe un altro laterale brasiliano osservato dal Diavolo: si tratta di Souza del Santos.

Prima offerta del Milan per Souza: il Santos dice no

Il Santos ha rifiutato la prima offerta del Milan per Souza. Il club rossonero avrebbe deciso di virare sul terzino brasiliano classe 2006 dopo la decisione di Arizala, offrendo poco meno di 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Proposta rifiutata dai Peixe, intenzionati a cedere Souza per una cifra superiore ai 12 milioni di euro.

Souza sembra destinato a lasciare il Brasile e su di lui ci sarebbero gli occhi di altri due club europei: Chelsea e Barcellona sono infatti pronti a fare sul serio per lui.