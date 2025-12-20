Milan, pronto il sorpasso sulla Juve: arriva il super rinforzo dalla Spagna

Il Milan guarda alla sessione invernale con un’agenda più ampia del previsto. Non c’è solo l’attacco nei pensieri della dirigenza rossonera, che lavora sotto traccia per rinforzare anche il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi ha individuato in Arnau Martínez uno dei profili ideali per gennaio. Il difensore del Girona, protagonista in Liga, ha attirato attenzioni importanti, con la Juventus sullo sfondo e il Milan pronto a muoversi con decisione.

Il nome nuovo per la difesa rossonera

Il profilo di Arnau Martínez è finito sul tavolo del direttore sportivo Igli Tare come possibile rinforzo di prospettiva. Classe 2003, il difensore del Girona si è imposto come una delle rivelazioni più affidabili del campionato spagnolo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e negli ultimi mesi anche la Juventus aveva iniziato a monitorarlo con attenzione. Il Milan, però, sembra deciso ad accelerare, valutando tempi e margini dell’operazione in vista di gennaio.

Caratteristiche e visione tattica

Martínez rappresenta un prototipo di difensore moderno. Può agire da terzino destro, ma anche da centrale di destra in una linea a tre, mostrando personalità e letture mature nonostante la giovane età. Una duttilità che lo rende particolarmente appetibile per Massimiliano Allegri, tecnico che apprezza profili capaci di adattarsi a più sistemi di gioco. La sua crescita è avvenuta all’interno del progetto Girona, squadra rivelazione della Liga, dove ha accumulato esperienza e continuità.

Formula e strategia di mercato

Il nodo resta quello economico. Il contratto di Martínez prevede una clausola rescissoria da 14 milioni di euro e il Girona non sembra intenzionato a fare concessioni. Il Milan, però, non vuole impegnare tutto il budget invernale in un’unica operazione. L’idea allo studio è quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di rinviare l’investimento più oneroso all’estate. Una manovra che potrebbe permettere ai rossoneri di superare la concorrenza della Juventus e costruire con calma il futuro. Nel mercato, come in campo, conta anche il tempismo.