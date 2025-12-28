Milan, Pulisic sbotta sui social: l’americano si sfoga dopo Milan-Verona

Christian Pulisic è finito sotto i riflettori per motivi che vanno ben oltre il campo, nonostante il gol siglato qualche ora fa. Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, l’attaccante statunitense ha celebrato il successo dei rossoneri sui social, ma ha poi dovuto rispondere a tantissimi commenti piccati che riguardano alcune voci circolate negli ultimi giorni, legate alla sua sfera privata. Possibile frequentazione con una stella del cinema? Ecco la risposta di capitan America.

Pulisic non ci sta, negate le voci su una possibile frequentazione con Sydney Sweeney

L’ultimo post pubblicato da Pulisic su Instagram, in seguito al successo per 3-0 contro il Verona, è stato preso d’assalto da numerosi commenti che facevano riferimento ai rumors su una sua possibile frequentazione dell’attaccante di Max Allegri con l’attrice Sydney Sweeney.

Un tema che ha monopolizzato la discussione, generando un’ondata di messaggi fuori contesto e costringendo il giocatore a intervenire per fare chiarezza tramite le proprie stories. È arrivata puntuale una smentita molto forte da parte dell’americano, viste le frizioni che si stanno generando in famiglia con la propria compagna.

Il messaggio di Pulisic: “Smettetela con le invenzioni”

Attraverso una Instagram Story, l’attaccante del Milan ha deciso di prendere posizione, lanciando un appello chiaro:

Vi prego di smetterla con le invenzioni sulla mia vita privata. Queste cose possono influire sulla vita delle persone

Parole nette, con cui Pulisic ha chiesto rispetto e ha ribadito la volontà di mantenere separata la dimensione personale da quella professionale.