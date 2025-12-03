Milan, quanti indisponibili per la Lazio! Out un altro titolare, c’è l’annuncio

Tante le defezioni per il Milan in vista della trasferta di Coppa Italia contro la Lazio. Santiago Gimenez non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia da lui stesso annunciato qualche settimana fa, mentre Athekame è ancora indisponibile per un problema al polpaccio. Si rivede Pulisic, tornato in gruppo nelle ultime ore, ma non ci sarà Fofana. Il centrocampista francese salterà infatti la trasferta contro i bianocelesti.

Fofana out contro la Lazio: l’annuncio di Allegri

Youssouf Fofana non ci sarà contro la Lazio.

L’ex Monaco era uscito anzitempo durante la sfida contro i biancocelesti in campionato e si temeva che potesse avere un problema muscolare. Timori confermati dallo stesso Massimiliano Allegri a Sport Mediaset. Alla vigilia della sfida, infatti, il tecnico ha confermato l’assenza del francese:

“Fofana non ci sarà, speriamo di averlo a disposizione contro il Sassuolo”.

Brutta tegola dunque per il Milan, con il classe 1999 che è alle prese con un leggero fastidio muscolare. Certo di saltare il match di domani e quello contro il Torino di lunedì 8 dicembre, resta in dubbio anche per la sfida contro il Sassuolo di domenica 14 dicembre.