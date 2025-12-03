Milan, rinnovo a sorpresa: il club vuole blindare uno dei big

È tornato, è rimasto e si è preso definitivamente le redini della difesa di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando naturalmente di Matteo Gabbia, elemento ormai imprescindibile della retroguardia del Milan. Forte, veloce e con quella giusta dose di cattiveria calcistica, unica nel suo genere. E il Milan non vuole più privarsene ed è pronta a sedersi a tavolino.

Il Milan vuole farlo bandiera: pronto un altro rinnovo

Meno di un anno fa, Gabbia e i rossoneri si erano incontrati e trovato un punto d’incontro con un prolungamento di contratto fino al 2029, con tanto di aumento dello stipendio fino a due milioni a stagione. Ma, secondo quanto riportato da la Repubblica, la società è pronta nuovamente a sedersi con il difensore italiano, per blindarlo definitivamente.

Il suo contratto scade tra 5 anni, ma il Milan vuole farlo suo per sempre, allungando ulteriormente la durata del contratto. Non è da escludere, quindi, un prossimo colloquio tra le due parti per trovare un’intesa e vivere ancora tante storie insieme. D’altronde lo stesso Allegri non può più farne a meno.

Gabbia leader della difesa: sempre titolare con Allegri

Le ha giocate praticamente tutte da quanto Max ha iniziato la sua nuova avventura alla guida del Milan. In 15 partite stagioni, Gabbia ne ha giocate 14 e tutte da titolare. Un’unica eccezione il turnover con il Lecce in Coppa Italia.

Una continuità frutto del duro lavoro e di una voglia di prendersi la scena, dopo esser stato richiamato due anni fa alla base per emergenza totale, quando era in prestito al Villareal. Ora non c’è nessun’emergenza e anzi l’emergenza nascerebbe in caso di sua assenza, visto che ormai è il perno della difesa del Milan.