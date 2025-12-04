Milan rivoluzionato contro la Lazio: così Allegri sostituisce gli infortunanti

Il Milan arriva alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio con una formazione diversa dal solito. La squadra deve gestire energie e assenze dopo un periodo intenso e Massimiliano Allegri sceglie una rotazione mirata per mantenere competitività e ordine tattico. La gara diventa importante per il cammino rossonero nella competizione e per misurare la tenuta del gruppo. Le possibili scelte quindi delineano una strategia chiara, con cambi programmati e un equilibrio da ritrovare nella trasferta dell’Olimpico.

Le scelte di Allegri per la Coppa Italia

Il Milan cambia assetto per la gara dell’Olimpico, dove si definiscono le possibilità di avanzare nella competizione. L’assenza di elementi chiave – come Gimenez e Fofana su tutti – costringe Allegri a rivedere il piano, con l’obiettivo di mantenere ritmo e ordine.

In avanti ci sarà una coppia diversa dal solito, con Ruben Loftus-Cheek al fianco di Rafael Leao. Pulisic partirà dalla panchina.

Un assetto rivisto tra difesa e centrocampo

La necessità di dosare le forze incide anche sulla difesa. Spazio perciò a De Winter al posto di Gabbia. A centrocampo Allegri punta su uomini affidabili per sostenere le due punte e proteggere la linea arretrata. La gestione del calendario e l’importanza della sfida contro la Lazio impongono un equilibrio accurato.

La partita dell’Olimpico offre al Milan l’occasione di misurare solidità e capacità di adattamento. Servirà dunque una prova matura, utile per consolidare fiducia e continuità in una fase decisiva della stagione.