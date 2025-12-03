Milan, spunta un nuovo nome per la difesa: da Sky Sport novità importanti sul classe 2000

Il Milan ragiona sulla possibilità di migliorare il reparto difensivo durante la finestra di calciomercato invernale. L’idea, infatti, è quella di aggiungere un nuovo tassello alla difesa attualmente composta da De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia e Odogu, seppur quest’ultimo abbia solo giocato 11′ in Coppa Italia contro il Lecce. Per tale motivo, Sky Sport riporta l’interessamento dei rossoneri per Jay Idzes del Sassuolo.

Milan, idea Idzes per la difesa: la ricostruzione di Sky Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan e Igli Tare stanno riflettendo su un acquisto per la retroguardia. L’ultima idea è Jay Idzes, difensore classe 2000 indonesiano.

Per Igli Tare e Massimiliano Allegri sarebbe il profilo perfetto vista l’età ancora relativamente giovane (25 anni), e la capacità di saper interpretare al meglio tutti i ruoli della difesa a 3.

Gli ostacoli della trattativa e la situazione attuale

Al momento, però, la trattativa non è a un buon punto. I contatti tra i due club per il calciatore non sono ancora partiti, dunque il Milan sta ancora ragionando se affondare il colpo sul 25enne del Sassuolo o se puntare su altri profili.

Il giocatore ha un contratto con il Sassuolo fino al 2029, quindi non ci sarà alcun ‘favore’ da parte del club non essendoci alcuna vicinanza alla scadenza naturale del contratto. Al contempo, l’indonesiano è un punto fermo dei neroverdi, avendo giocato tutte le partite da titolari e per tutti i 90′ in Serie A, escludendo solo l’esordio contro il Napoli.

Non sarà facile, dunque, convincere il club emiliano a lasciare andare uno dei difensori più importanti della propria rosa.