Milan, svolta clamorosa per il giocatore: addio immediato

Il Milan si allena e prepara la sfida di domenica dalle 12:30 contro l’Hellas Verona. Nel frattempo, però, arrivano diverse notizie di calciomercato, vista l’avvicinamento della finestra invernale. Una di queste è l’arrivo in serata di Fullkrug, che domani svolgerà le visite mediche di rito. Oltre questo, c’è anche la novità clamorosa su Divock Origi, che lascia il Milan con effetto immediato.

Origi-Milan, è addio: il belga firma la risoluzione del contratto

Dopo esser stato messo fuori rosa e vari tentativi di risoluzione mai riusciti, stavolta l’esito è stato diverso. Secondo quanto riportato da nel 2022, è finita l’avventura di Divock Origi al Milan. Il calciatore, arrivato in rossonero nel 2022, è posto fine al suo contratto, firmando la risoluzione con il club.

Un esito scontato, ma che non era ancora avvenuto per via della volontà del giocatore di restare, seppur fuori rosa, ancora in rossonero, guadagnando così le stesse cifre firmate anni prima. Adesso c’è forse la volontà di ripartire, con il mercato di gennaio che potrebbe offrire subito un’opportunità al classe 1995.