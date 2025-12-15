Milan, Tare fa sul serio per l’attaccante: contatti avviati con l’entourage

La finestra di mercato di gennaio è ormai alle porte e in casa Milan continuano le valutazioni. Dopo una prima parte di stagione di alto livello, Massimiliano Allegri spera di poter contare su nuove pedine per provare ad inseguire il sogno scudetto. Il reparto maggiormente sotto osservazione continua ad essere quello offensivo. In attesa di conoscere il futuro di Santiago Gimenez, Igli Tare osserva con grande attenzione la situazione di Niclas Fullkrug.

Milan, avviati i contatti con l’agente di Fullkrug

Come raccontato nelle scorse ore da Matteo Moretto, il Milan sarebbe pronto a fare sul serio per Niclas Fullkrug. Igli Tare, secondo ‘Tuttosport’, nelle ultime ore ha avviato i contatti con l’agente del centravanti tedesco e presto andrà in scena anche un colloquio esplorativo con il West Ham, per capire nel dettaglio costi e condizioni dell’eventuale operazione.

L’obiettivo del club rossonero è quello provare ad arrivare ad un accordo verbale con l’attaccante tedesco per poi poter valutare come si svilupperanno le situazioni sugli altri nomi per l’attacco.

Milan, la stagione di Fullkrug con il West Ham

Niclas Fullkrug non sta vivendo un avvio di stagione brillante in Inghilterra. Sono solamente nove le presenze stagionali con la maglia del West Ham, con soli 413 minuti disputati e nessun goal realizzato. Un rendimento condizionato anche dal problema muscolare accusato tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, oltre che dalla poca centralità nello scacchiere di Nuno Espirito Santo.