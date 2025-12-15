Rinnovo Maignan, Milan in pressing: spunta l’ultimatum, la situazione

In casa Milan tiene banco la questione relativa al futuro di Mike Maignan. Il contratto del portiere rossonero scadrà il prossimo 30 giugno e la dirigenza del Diavolo sta facendo di tutto pur di cercare di non far arrivare il portiere a scadenza e perderlo a zero. Il francese guadagna 2,8 milioni di euro netti a stagione e il club rossonero è pronto a fare all-in per convincerlo a prolungare.

Milan, Maignan può diventare il più pagato della rosa

Il Milan vuole provare a blindare Mike Maignan e per farlo è pronto a fargli raggiungere il tetto massimo degli ingaggi. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la proposta rossonera potrebbe infatti eguagliare lo stipendio percepito da Rafael Leao, attualmente il più pagato della rosa con i suoi 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

La richiesta iniziale del portiere francese era intorno ai 7.5 milioni di euro più bonus ma adesso sarebbe scesa. Tare è fiducioso di poter trovare un accordo ma per il momento l’intesa non è ancora stata raggiunta.

Rinnovo Maignan, serve un sì o un no entro febbraio

Mike Maignan avrà adesso alcune settimane per decidere il suo futuro. Il Milan vuole una risposta definitiva entro la fine di gennaio, in modo da avere il tempo per scegliere l’eventuale sostituto. Nelle prossime settimane dovrebbe esserci anche un incontro con l’agente del francese, Jonathan Kebe, con l’obiettivo di pianificare insieme il futuro del portiere rossonero.