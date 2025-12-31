Milan, Tare scatenato: si seguono due difensori!

Il Milan continua a cercare rinforzi in difesa, con Massimiliano Allegri che necessita di un centrale per puntellare un reparto ancora incompleto. Le ultime indiscrezioni riportano in voga il nome di Kim, tornato nella lista del DS Tare, ma anche quello di Luiz Felipe, che lo stesso Tare ben conosce grazie all’esperienza condivisa alla Lazio.

Tare sulle tracce del difensore: un vecchio pallino torna nei radar rossoneri

In vista di un girone di ritorno che il Milan vuole vivere ad alti ritmi per continuare ad inseguire gli obiettivi stagionali, il direttore sportivo rossonero Igli Tare si è messo alla ricerca dei profili ideali per rinforzare la rosa. Il tecnico Massimiliano Allegri ha bisogno di un nuovo difensore centrale, reparto in cui la coperta appare piuttosto corta e su cui il Diavolo dovrà rinforzarsi.

Nelle ultime ore, stando alle indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è tornato di moda il nome di Kim Min-jae. L’ex Napoli non è più al centro del progetto del Bayern Monaco, che potrebbe accettare di farlo partire anche a gennaio: i rossoneri puntano al prestito con diritto di riscatto, ma l’operazione è di difficile fattura anche per via dell’elevato ingaggio del calciatore. Per sbloccare l’operazione sarà necessaria la partecipazione del club bavarese al pagamento dello stipendio.

C’è un nuovo profilo in lista: Tare lo conosce bene

Oltre a Kim, stando sempre a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan segue con particolare interesse anche Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano è una vecchia conoscenza di Tare, con il quale ha vissuto la parentesi alla Lazio che lo ha fatto conoscere ad alti livelli.

Luiz Felipe è reduce da alcune stagioni travagliate: terminata l’esperienza in biancoceleste, il classe 1997 è approdato al Real Betis per poi accettare la corte dell’Al Ittihad. Durante la parentesi in Arabia il calciatore ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, che lo hanno costretto a saltare un gran numero di match. Dopo un breve passaggio al Marsiglia, Luiz Felipe è infine approdato al Rayo Vallecano, club al quale è legato fino al 30 giugno 2026. Un’operazione low cost dunque per Tare, che si ricongiungerebbe con un calciatore che conosce bene.