Thiago Silva e il ritorno sfumato, l’ex Milan tuona su Allegri: “Vi svelo cos’è successo”

Massimiliano Allegri e Thiago Silva nella passata esperienza al Milan

Il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo. Nelle ultime settimane il nome di Thiago Silva, in uscita dal Fluminense ora approdato al Porto di Francesco Farioli, è stato accostato fortemente al Milan di Massimiliano Allegri. L’operazione, nonostante le voci insistenti sul ritorno del brasiliano a Milano, non è andata a buon fine. L’ex Milan Antonio Cassano è sicuro sul motivo del mancato ritorno.

Retroscena Milan, Cassano sicuro su Thiago Silva: ecco perché è saltato

L’ex calciatore della Nazionale e del Milan Antonio Cassano ha svelato un retroscena clamoroso sul mancato ritorno di Thiago Silva a Milano. Intervenuto durante il corso della trasmissione Viva El Futbol, l’ex fantasista, oggi opinionista, ha parlato del motivo che fatto saltare la trattativa tra il difensore brasiliano e i rossoneri.

Di seguito le sue parole:

“Il signor Massimiliano Allegri ha rifiutato il ritorno di Thiago Silva. Ha chiuso i cancelli a tripla mandata, si era reso disponibile anche a fare da chioccia a Matteo Gabbia. Poteva chiudere un cerchio, è andato via quando non voleva, sarebbe tornato in bianco, mettete voi la cifra che volete”.

Massimiliano Allegri in campo contro la Lazio
Allegri per la gara di Serie A contro la Lazio – ANSA – spaziomilan.it

Queste le parole di Antonio Cassano sul motivo del mancato ritorno a casa di Thiago Silva. Massimiliano Allegri, quindi, avrebbe chiuso all’arrivo del centrale brasiliano a Milano, nonostante la volontà totale del calciatore di tornare a vestire i colori rossoneri.

