Thiago Silva e il ritorno sfumato, l’ex Milan tuona su Allegri: “Vi svelo cos’è successo”

Il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo. Nelle ultime settimane il nome di Thiago Silva, in uscita dal Fluminense ora approdato al Porto di Francesco Farioli, è stato accostato fortemente al Milan di Massimiliano Allegri. L’operazione, nonostante le voci insistenti sul ritorno del brasiliano a Milano, non è andata a buon fine. L’ex Milan Antonio Cassano è sicuro sul motivo del mancato ritorno.

Retroscena Milan, Cassano sicuro su Thiago Silva: ecco perché è saltato

L’ex calciatore della Nazionale e del Milan Antonio Cassano ha svelato un retroscena clamoroso sul mancato ritorno di Thiago Silva a Milano. Intervenuto durante il corso della trasmissione Viva El Futbol, l’ex fantasista, oggi opinionista, ha parlato del motivo che fatto saltare la trattativa tra il difensore brasiliano e i rossoneri.

Di seguito le sue parole:

“Il signor Massimiliano Allegri ha rifiutato il ritorno di Thiago Silva. Ha chiuso i cancelli a tripla mandata, si era reso disponibile anche a fare da chioccia a Matteo Gabbia. Poteva chiudere un cerchio, è andato via quando non voleva, sarebbe tornato in bianco, mettete voi la cifra che volete”.

Queste le parole di Antonio Cassano sul motivo del mancato ritorno a casa di Thiago Silva. Massimiliano Allegri, quindi, avrebbe chiuso all’arrivo del centrale brasiliano a Milano, nonostante la volontà totale del calciatore di tornare a vestire i colori rossoneri.