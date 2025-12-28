Milan-Verona, Allegri si sbilancia su Maignan: l’annuncio prima del match

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN durante il pre partita del match tra Milan e Hellas Verona. Parole sincere nei confronti di due francesi della rosa, entrambi chiacchieratissimi nelle ultime ore: Nkunku e Maignan.

Queste le parole del tecnico sulla sfida e sulle situazioni di Nkunku e Maignan:

“Sicuramente non è una partita semplice, il Verona è una squadra che ha grande velocità e buona tecnica. Dobbiamo fare una partita ordinata. Credo che bisogna migliorare, ci sono dati dove in partite in cui abbiamo fatto molto più possesso palla e abbiamo fatto meno risultati.

Nkunku ha fatto il centravanti, ha fatto dei gol. Con noi si sta inserendo. Come ho detto ci sono giocatori che si inseriscono subito e giocatori che hanno bisogno di tempo. Però è un giocatore di una tecnica straordinaria, speriamo che oggi faccia bene e che faccia gol.

È importante Maignan come i giocatori con una certa esperienza. Per mantenere il Milan a certi livelli la società sta lavorando per il futuro. Sicuramente ci saranno rinnovi di contratto per dei giocatori e questo credo che sia normale: la società sta lavorando”.