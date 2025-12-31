Modric racconta il suo arrivo al Milan: “Cerchio chiuso!”, poi su Ibra

Luka Modric è stato davvero l’uomo in più per il Milan in questa prima parte della stagione 2025/26. Adesso che il girone di andata volge ormai al termine, è il momento di iniziare a tirare le somme: il campione croato ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del suo arrivo in rossonero e del rapporto con Zlatan Ibrahimovic.

Modric interviene sull’arrivo al Milan e su Ibra: che cosa ha detto

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luka Modric ha raccontato il suo approdo al Milan, visto come un vero e proprio punto di arrivo nella sua lunga e gloriosa carriera.

“Per me essere qui è aver chiuso un cerchio. Scudetto? Abbiamo molti margini di miglioramento, nel calcio come nella vita non bisogna ragionare troppo sul futuro. Manca ancora molto e ci sono avversarie forti, ma tutto può succedere“.

Il vincitore del Pallone d’Oro 2018 ha poi risposto sul rapporto stretto con Zlatan Ibrahimovic, altro super campione di questa generazione, con cui lavora a stretto rapporto in rossonero seppur in vesti differenti. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mio rapporto con Ibra? Buono. Quando ci vediamo parliamo nella nostra lingua, il serbo-croato, e nessuno ci capisce”.

Nonostante i due non condividano il campo e stiano vivendo il mondo Milan in maniera diversa, la presenza di due leggende così vincenti non può far altro che alzare il livello e il morale di uno spogliatoio che, sotto la guida di Massimiliano Allegri, vuole puntare al massimo.