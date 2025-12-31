Verso Cagliari – Milan, pessime notizie da Milanello: Allegri ora trema!

Dopo la vittoria nel match casalingo contro il Verona, il Milan si prepara per l’insidiosa trasferta di Cagliari. I rossoneri vogliono rimanere incollati all’Inter capolista e continuare a coltivare quel sogno chiamato scudetto. Non arrivano però ottime notizie per Massimiliano Allegri da Milanello, dove due calciatori rossoneri non hanno lavorato con il resto del gruppo.

Milan, ancora differenziato per Pulisic e Nkunku

Il Milan inaugurerà il 2026 di Serie A e lo farà in trasferta contro il Cagliari. Come raccontato da ‘Sky Sport’, nella giornata di oggi sia Christopher Nkunku che Christian Pulisic hanno svolto ancora lavoro differenziato ma dovrebbero comunque essere a disposizione almeno per la panchina nel match contro i sardi.

Chi ha lavorato con il resto del gruppo sono invece Matteo Gabbia e Rafael Leao, entrambi convocabili per la sfida dell’Unipol Domus in programma venerdì.