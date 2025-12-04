Modric sempre più leggenda: arriva un altro premio speciale per il rossonero

In quest’inizio di stagione, nella sua nuova avventura rossonera, Luka Modric si è confermato, ancora una volta, un campione di questo sport. Il centrocampista croato, ha ricevuto un nuovo premio da La Gazzetta dello Sport: ormai il croato è sempre più riconosciuto come una vera e propria leggenda.

Milan, Modric vince il Premio Leggenda

Il fuoriclasse croato, dopo la lunga esperienza a Madrid culminata con la vittoria del Pallone d’Oro nel 2018, è arrivato nel nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri, diventando una pedina di fondamentale importanza nello scacchiere tattico dell’ex allenatore della Juventus.

La Gazzetta dello Sport, tramite i propri social, ha riconosciuto a Luka Modric il Premio Leggenda. Il croato, difatti, si è aggiudicato questo speciale premio della Gazzetta Sports Awards 2025: ulteriore conferma di quanto, in alcuni casi, l’età sia solo un numero.

Milan, che partenza di Modric

Sempre titolare, fin qui, Luka Modric, 13 su 13 in questa nuova avventura in Serie A per l’ex stella del Real Madrid. Oltre la tanta quantità, però, non manca mai la qualità del centrocampista croato: 802 passaggi riusciti, oltre il 90% di quelli tentati, 24 passaggi chiave, 2 assist e 1 gol. Con lui in campo, i tifosi rossoneri possono e sono liberi di sognare.