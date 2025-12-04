Modric sempre più leggenda: arriva un altro premio speciale per il rossonero

di
Luka Modric durante la gara di Serie A 2025

In quest’inizio di stagione, nella sua nuova avventura rossonera, Luka Modric si è confermato, ancora una volta, un campione di questo sport. Il centrocampista croato, ha ricevuto un nuovo premio da La Gazzetta dello Sport: ormai il croato è sempre più riconosciuto come una vera e propria leggenda.

Milan, Modric vince il Premio Leggenda

Il fuoriclasse croato, dopo la lunga esperienza a Madrid culminata con la vittoria del Pallone d’Oro nel 2018, è arrivato nel nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri, diventando una pedina di fondamentale importanza nello scacchiere tattico dell’ex allenatore della Juventus.

La Gazzetta dello Sport, tramite i propri social, ha riconosciuto a Luka Modric il Premio Leggenda. Il croato, difatti, si è aggiudicato questo speciale premio della Gazzetta Sports Awards 2025: ulteriore conferma di quanto, in alcuni casi, l’età sia solo un numero.

Luka Modric e Youssouf Fofana nella gara contro l'Udinese
Modric e Fofana in campo per la Serie A 2025

Milan, che partenza di Modric

Sempre titolare, fin qui, Luka Modric, 13 su 13 in questa nuova avventura in Serie A per l’ex stella del Real Madrid. Oltre la tanta quantità, però, non manca mai la qualità del centrocampista croato: 802 passaggi riusciti, oltre il 90% di quelli tentati, 24 passaggi chiave, 2 assist e 1 gol. Con lui in campo, i tifosi rossoneri possono e sono liberi di sognare.

Laura Bisogno

Gestione cookie