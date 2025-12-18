Napoli-Milan, Allegri nel pre-partita: “Vi svelo il motivo per cui Modric e Bartesaghi non giocano”

Tutto pronto per la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana. Il Milan sfiderà il Napoli per un posto in finale, in attesa del match poi di domani tra Bologna e Inter. Sul match di Supercoppa di stasera e sulla novità dell’ufficialità di Milan-Como a Perth si è espresso Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni.
Allegri: “Jashari ha fatto molto bene, il nostro mercato è recuperare gli infortunati”
Su Modric e Bartesaghi fuori.
“Gioca Jashari che ha fatto molto bene con la Lazio. Per quanto riguarda Bartesaghi ha un flessore che non sta benissimo e abbiamo bisogno di forze fresche”.
Sul calciomercato.
“Il nostro mercato deve essere recuperare gli infortunati. Gimenez a parte, conosciamo i tempi di recupero degli altri giocatori. Stasera pensiamo però solo alla partita e vediamo di andare in finale, altrimenti penseremo solo al campionato”.
Su Nkunku.
“Nkunku è un giocatore di tecnica straordinaria, si sta inserendo e lavora per la squadra. Ho piena fiducia in lui”.
Milan-Como a Perth.
“Non so ancora niente. Spero sia un apripista se deve essere così, per il futuro del calcio italiano, non voglio che sia un caso isolato“.