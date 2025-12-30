Nkunku ancora in dubbio, il Milan valuta tanti nomi in entrata: ipotesi da 40 milioni

In casa Milan si inizia a ragionare sulle prossime mosse da effettuare in sede di calciomercato dopo l’arrivo di Niclas Fullkrug. La doppietta di domenica, contro l’Hellas Verona, ha scacciato i fantasmi per Christopher Nkunku, che si è finalmente sbloccato in Serie A. L’attaccante francese, però, non è sicuro della permanenza: sulle sue tracce c’è il Fenerbahce.

Mercato Milan, Nkunku via? I possibili sostituti

Sempre più vicina l’apertura del prossimo calciomercato invernale. Il Milan di Igli Tare si è portato avanti con l’acquisto di un centravanti, ma la sensazione è che non sia finito qui il mercato rossonero: attenzione alla possibile uscita in avanti e al suo sostituto.

Christopher Nkunku, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha diversi estimatori in Turchia, e di fronte ad un’offerta congrua i rossoneri potrebbero cederlo. Il Fenerbahce è in prima fila per il fantasista francese, che fin qui non ha mai pienamente convinto Massimiliano Allegri.

Il Milan si è già mosso per un possibile sotistuto di Nkunku: idea Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese del Crystal Palace, prosegue il noto quotidiano, è valutato circa 40 milioni di euro, cifra simile al cartellino dell’attuale attaccante rossonero.

Sul taccuino del direttore sportivo rossonero figurano anche altri profili più giovani come: Sidiki Cherif, attaccante francese classe 2006 dell’Angers, e Rayan, seconda punta del Vasco già seguito in estate. Sullo sfondo Darwin Nunez, arrivato in estate all’Al-Hilal di Simone Inzaghi ma già possibile partente.