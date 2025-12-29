Nkunku, doppietta che sa di addio? Tutta la verità su Galatasaray e Fenerbahce

La doppietta contro l’Hellas Verona ha riacceso i riflettori su Christopher Nkunku, protagonista di un pomeriggio che sembrava poter cambiare il suo presente al Milan. Subito dopo la gara, però, sono tornate a circolare voci di mercato, con Galatasaray e Fenerbahce accostate all’attaccante rossonero. Un intreccio che ha trovato risposta nelle ultime ore grazie alle parole di Rudy Galetti, che ha fatto chiarezza su uno scenario molto diverso da quello ipotizzato.

La posizione di Galatasaray e Fenerbahce

Secondo quanto riportato da Rudy Galetti, i due club turchi non considerano Nkunku un obiettivo prioritario, nonostante le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. Il giornalista ha chiarito che l’interesse è stato spesso ingigantito, mentre la realtà è più prudente.

“Galatasaray e Fenerbahce non considerano Christopher Nkunku un obiettivo primario, nonostante le segnalazioni”

Le due società hanno effettivamente raccolto informazioni sul giocatore, ma senza inserirlo in cima alle rispettive liste. Un passaggio che ridimensiona l’idea di una trattativa già avviata e raffredda le ipotesi di un addio imminente.

Il ruolo del Milan e la doppietta in Serie A

Nkunku resta un giocatore del Milan e la sua prestazione contro l’Hellas Verona ha avuto un peso specifico importante. La doppietta, la prima in Serie A, ha mostrato segnali incoraggianti in una stagione fin qui complicata. Anche su questo aspetto Galetti è stato netto.

“Entrambe le squadre hanno raccolto informazioni, ma il giocatore del Milan, autore ieri di una doppietta contro l’Hellas Verona, non è al momento nella loro lista dei candidati”

Il club rossonero osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che il mercato di gennaio può riservare sorprese. Al momento, però, non risultano pressioni concrete dall’estero né un’accelerazione verso la cessione.

Un futuro ancora da scrivere

Le voci fanno parte del gioco, soprattutto quando un giocatore torna decisivo. Nkunku si trova ora davanti a una fase chiave, in cui le prestazioni possono pesare più delle indiscrezioni. Il Milan, la Serie A e lo stesso attaccante condividono un interesse comune: ritrovare continuità e fiducia. A volte, restare è la scelta che richiede più coraggio.