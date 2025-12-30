Nkunku-Milan, il club ha le idee chiare: già pronti i nomi per sostituirlo

Il Milan lavora incessantemente sul mercato, sia in entrata che in uscita. La dirigenza rossonera sa bene che il sogno scudetto passa anche dalle trattative in corso a gennaio. Dopo l’arrivo di Niclas Fullkrug, si studia la cessione di Christopher Nkunku, autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato. Il francese piace tanto in Turchia. Tuttavia, se l’ex Chelsea dovesse partire, il Milan penserebbe ad un sostituto: Cherif e Mateta nella lista.

Da Cherif a Mateta: i sondaggi del Milan per l’attacco

Fullkrug è arrivato a Milano per prendere il posto di Santi Gimenez, fuori fino a marzo. Senza Nkunku, però si libererebbe un altro posto in attacco. Sadiki Cherif è un nome che piace, ma il francese è un classe 2006 con poca esperienza. Un altro francese in lizza, con qualche anno in più, è Jean-Philippe Mateta. Il Crystal Palace, però, lo valuta quasi 40 milioni. Questi i nomi più caldi secondo ‘Gazzetta dello Sport’, che non esclude altre piste.

Attacco Milan, occhio alle sorprese: gli altri nomi per gennaio

Il Milan valuta diversi profili, ma alcuni sono difficilmente raggiungibili. Piace Giovane del Verona, ma i veneti non vogliono lasciarlo andare a gennaio. Sondato anche Icardi, chiuso da Osimhen al Galatasaray. L’ex Inter, però, può sfruttare l’assenza del nigeriano impegnato in Coppa d’Africa. Da non sottovalutare anche Darwin Nunez, già accostato al Milan in estate e poco entusiasta dell’esperienza in Arabia. Tanti nomi che possono diventare più di un’idea se la trattativa tra il Fenerbahce e Nkunku dovesse andare in porto.