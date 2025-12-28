Nkunku saluta il Milan? Tare fissa il prezzo e apre alla Turchia

Galatasaray e Fenerbahçe hanno messo gli occhi su Christopher Nkunku. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante francese, arrivato al Milan in estate dal Chelsea per una cifra intorno ai 40 milioni, può già dire addio: i rossoneri sono aperti a una cessione, ma solo a patto di incassare almeno 35 milioni.

Milan – Nkunku, è già addio: derby di mercato in Turchia

Arrivato con grandi aspettative in estate, Nkunku ha faticato a imporsi nel sistema di Allegri, con prestazioni deludenti che hanno fatto dubitare la dirigenza sulla sua permanenza. Il francese non è ancora riuscito a sbloccarsi in campionato, e secondo Tuttosport potrebbe trasferirsi in un contesto meno pressante come la Super Lig turca.

Sia il Galatasaray che il Fenerbahce vedono in lui un colpo di livello per rinforzare l’attacco, pronti a investire già nel mercato invernale. I rossoneri sono aperti alla cessione, ma hanno fissato un prezzo minimo: 35 milioni, per non registrare minusvalenze dopo la spesa estiva. Intanto, Nkunku partirà titolare anche oggi contro il Verona: con Leao out per un fastidio muscolare, avrà forse un ultima chance per convincere Allegri.