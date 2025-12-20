Salta Thiago Silva: due nuove idee del Milan per la difesa

Thiago Silva non tornerà al Milan, la conferma di Fabrizio Romano sul suo passaggio al Porto cambia i piani rossoneri in vista della sessione invernale di calciomercato. La squadra ha bisogno di rafforzarsi sulle retrovie, reparto numericamente incompleto anche a causa di qualche infortunio. Oltre al brasiliano, Igli Tare continua a guardarsi intorno i nuovi nomi spuntati in lista sono quelli di Axel Disasi e Niklas Sule.

Ad Allegri serve un difensore: il mercato di gennaio sarà decisivo

Giunti quasi al giro di boa di questa stagione 2025/26, il Milan inizia a tracciare un primo bilancio su quanto fatto fin qui. L’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli non deve cancellare quanto di buono ottenuto in campionato, con il Diavolo che continua a lottare per le posizioni più alte della classifica.

Per proseguire la corsa alla Top 4, che equivarrebbe alla partecipazione alla prossima Champions League, il Milan ha bisogno di puntellare la rosa partendo dalla difesa. La soluzione ideale sarebbe quella di trovare un riferimento per il centro-destra del terzetto arretrato, ma ciò che conta principalmente è trovare una soluzione numerica ad assenze o defezioni. Thiago Silva è un profilo che piaceva, ma il Porto ha accelerato i tempi per chiudere.

Due nuovi nomi per Tare: la lista per la difesa

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Tare starebbe quindi monitorando altri due nomi per la difesa.

Il primo è quello di Axel Disasi, che è di fatto fuori dai piani di Enzo Maresca al Chelsea e che è ala ricerca di una nuova avventura. I rapporti tra il Milan e i Blues rimangono ottimi e ciò potrebbe favorire l’avvio di una trattativa strutturata. L’alternativa è Niklas Sule, un nome più di esperienza che darebbe sostanza alla difesa di Allegri.