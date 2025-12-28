Il rendimento di Christian Pulisic quest’anno è dominante. L’americano è andato in gol anche oggi, sbloccando il match contro il Verona terminato poi 3-0 con la successiva doppietta di Nkunku. Il gol di oggi è il decimo stagionale dell’americano, che ancor prima dell’arrivo del 2026 ha già segnato otto gol in Serie A e due in Coppa Italia. L’attaccante, considerando tutto il 2025, è il migliore in Serie A per partecipazione ai gol.

Pulisic il migliore per partecipazione al gol in Serie A in tutto il 2025

Con i suoi otto gol finora, uniti ai sei della stagione 2024/2025 e ai sette assist totali nel 2025, porta il giocatore ad aver partecipato, come riporta Opta, a 21 marcature in Serie A nel 2025. Numeri da capogiro che mostrano le grandi qualità del giocatore e il suo essere sempre più decisivo per il suo Milan.

Questi dati sono ancor più clamorosi se si pensa che in questa stagione il calciatore ha già saltato cinque match per infortunio e, nonostante ciò, è primo nella classifica marcatori assieme a Lautaro.

Pulisic meglio di Nico Paz, Lautaro e McTominay

Come detto, Christian Pulisic è il migliore in Serie A in questa statistica per quanto riguarda tutto il 2025. L’americano supera giocatori di grande qualità e grande talento come , Lautaro (19, 14 gol e 5 assist), Nico Paz (18, 8 gol e 10 assist)e McTominay (17, 11 gol e 6 assist).

Questi dati dimostrano, se non bastassero le prestazioni in campo, il grande talento e l’importanza di Christian Pulisic nello scacchiere di Massimiliano Allegri.