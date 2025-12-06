Ricci e il segreto di spogliatoio sullo Scudetto: “Allegri non vuole!”, poi su Modric

Samuele Ricci, centrocampista rossonero prelevato dal Torino in estate, ha raccontato in un’intervista a Tuttosport i segreti dello spogliatoio del Milan di mister Allegri. Il tecnico livornese ha letteralmente proibito ai giocatori di pronunciare la parola “Scudetto”, nonostante la squadra sia, ad oggi, stabilmente nelle prime posizioni.

Allegri e il divieto assoluto: mai nominare lo Scudetto

Ricci ha svelato l’approccio di Allegri, che preferisce tenere la pressione bassa, lavorare partita dopo partita e… vietare la parola “Scudetto”:

“Allegri aiuta perché tutti noi sappiamo cosa ha vinto in carriera. In più, fuori dal campo, ti dà tanta serenità e penso che nella gestione del gruppo sia il numero uno. Il mister non ci permette di nominare la parola Scudetto, adesso il focus deve essere trovare continuità, quindi tornare in Champions dove merita il Milan e poi… vediamo”

L’emozione di San Siro e la classe di Modric

L’ex granata ha poi confessato di essere rimasto folgorato dall’atmosfera di San Siro, e ancora più impressionato dall’impatto di Luka Modric: