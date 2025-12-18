Rinnovo Maignan, c’è il colpo di scena: il francese ha preso la sua decisione

Mike Maignan avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare il contratto con il Milan, in scadenza a giugno 2026. La trattativa tra il portiere francese e il club rossonero è in corso e il DS Igli Tare spera che si possa arrivare alla tanto agognata fumata bianca.

Milan, ipotesi rinnovo per Maignan: cresce l’ottimismo

In attesa di sfidare il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana, il Milan continua a lavorare per evitare di perdere Mike Maignan a parametro zero. Il classe 1995 ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e, almeno fino a oggi, il suo rinnovo sembrava un’ipotesi remota.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni il portiere della Nazionale francese non avrebbe chiuso la porta alla possibilità di rinnovare con il Diavolo. Ecco perché il DS Igli Tare sta spingendo per ottenere la firma di “Magic Mike” entro la fine dell’anno. Dal 1° gennaio, infatti, Maignan sarebbe libero di andare in un’altra squadra a partire dalla prossima annata.

Milan, il rendimento stagionale di Maignan

Riuscire a mantenere in rosa l’attuale capitano permetterebbe al Milan di dare un segnale forte a tutta la concorrenza. L’estremo difensore francese, in questa prima parte di stagione, è stato spesso decisivo. Il suo rendimento è ritornato sui livelli del 2021/2022, quando il Diavolo conquistò lo Scudetto.

La speranza dell’intero ambiente rossonero è che le 23 giornate di campionato ancora da disputare non siano le ultime di Maignan con la maglia del Milan.