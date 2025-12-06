Salta tutto? L’affare sembrava scontato: il dietrofront può complicare i piani del Milan

Il calciomercato si avvicina e, con esso, i possibili affari si riempiono di nuovi dettagli. In questo caso, però, si parla in chiave mercato estivo. La trattativa che ha portato Samuel Chukwueze al Fulham è un prestito con diritto di riscatto, con la possibilità per gli inglesi di acquistare il calciatore successivamente. Questo affare, però, è ancora tutto da definire in quanto gli inglesi frenano sul riscatto.

Riscatto Chukwueze, il tecnico del Fulham frena: le parole

Dopo la doppietta nella sfida contro il Manchester City, tanti sono stati gli elogi elargiti nei confronti di Samuel Chukwueze. Il nigeriano è stato autore del momentaneo 3-5 e del definitivo 4-5, non riuscendo a evitare la sconfitta ma mostrando grandi qualità.

Il tecnico del Fulham Marco Silva, interpellato sul riscatto, ha voluto frenare ogni entusiasmo. Le parole riportato dal giornalista Jack Kelly.

“Si sta adattando bene in Premier. Lui è un giocatore maturo, ha qualità ed è creativo. Sa cos’è la pressione, viene da un grande club europeo. Si sta divertendo, è bello vederlo battagliare giorno per giorno lavorando sempre seriamente. Riscatto? Presto per parlarne, non è il momento. Abbiamo tanto tempo, siamo tranquilli, prenderemo una decisione al momento giusto“.

L’operazione col Fulham e le cifre del riscatto

Andato via quest’estate, Samuel Chukwueze si è trasferito in Premier League in prestito oneroso pari a 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro.

L’operazione, nel caso in cui il Fulham decidesse di riscattare il nigeriano, porterebbe dunque nelle casse del Milan un complessivo di 30 milioni di euro.