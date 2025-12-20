Suggestione dall’Arsenal, l’agente lo ha proposto al Milan: di chi si tratta

Il mercato invernale sta già per infiammarsi. Dopo i passi in avanti del Milan nella trattativa di Niclas Fullkrug, ora a Milano, sponda rossonera, potrebbe arrivare un altro attaccante. Infatti, negli ultimi giorni sarebbe stato proposto ai rossoneri Gabriel Jesus, con una formula che prevederebbe un prestito. Le parti – secondo Gianluigi Longari di Sportitalia – si dovrebbero aggiornare dopo le feste di Natale.

Milan, non solo Fullkrug, all-in anche su Gabriel Jesus

Le ultime uscite degli uomini di Allegri stanno facendo riflettere i dirigenti rossoneri. La squadra ha dimostrato grandi limiti difensivi, motivo per cui durante il mercato di gennaio sarà fondamentale intervenire sul reparto difensivo.

Ma non è solo questo a preoccupare Igli Tare: il Milan non ha ancora a disposizione un bomber, un numero 9 vecchio stile, a maggior ragione dopo l’infortunio di Gimenez. Proprio per questo i rossoneri già si sono fiondati su Fullkrug, attaccante in forze al West Ham, ma potrebbe non essere l’unico attaccante. In questi giorni il Milan ha avviato i primi contatti con l’Arsenal per Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus in rossonero? Svelati tutti gli scenari possibili

Gabriel Jesus è appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per un anno. Ora l’ex Manchester City non sta trovando spazio nelle rotazioni di Arteta e potrebbe lasciare i Gunners già a gennaio. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Gianluigi L0ngari che ha parlato così sul suo profilo X: