Supercoppa Italiana, niente da fare per il Milan: Neres e Hojlund fanno volare il Napoli in finale

La Supercoppa Italiana ha la sua prima finalista. In un match molto equilibrato per quanto riguarda il gioco, a trionfare alla fine è il Napoli di Antonio Conte. I partenopei si impongono grazie a un gol per tempo, e accedono alla finale di Supercoppa Italiana, in attesa di scoprire la propria avversaria dalla seconda semifinale tra Bologna e Inter. Il Milan lascia dunque in semifinale la competizione.

Prima Neres, poi Hojlund: il Milan saluta la Supercoppa

Un buon Milan quello messo in campo nel primo tempo da Massimiliano Allegri. I rossoneri riescono a imbastire ottime trame di gioco e a trovare anche due volte il tiro verso la porta difesa da Milikovic-Savic. Non grandi paure per quest’ultimo, che mantiene la porta inviolata. Sembra si possa andare a riposo sullo 0-0, ma al 39′ Hojlund serve un rasoterra in area che non viene ben deviato da Maignan. Il portiere del Milan lascia lì il pallone, preda di un Neres che con facilità insacca a porta vuota per l’1-0.

Nel secondo tempo nessun cambio di giocatori ma un cambio nell’atteggiamento. Ancor più rabbia per i giocatori di Allegri, che sentono la possibilità di poter recuperare la sfida, spinti anche dal tifo dello stadio che sembra spingere più per i rossoneri. Al 63′, però, un altro rasoterra, stavolta da posizione diversa e proveniente da Spinazzola, serve Hojlund. Prima assistman, ora bomber, il danese entra in area dal lato sinistro e con un diagonale rasoterra batte un colpevole Maignan, che non riesce a deviare il pallone fuori dallo specchio.

Il tentativo di assedio non va a buon fine. Il Milan perde 2-0 e saluta la Supercoppa Italiana.

Termina la Supercoppa del Milan: i prossimi impegni

Termina anzitempo dunque la Supercoppa del Milan, che non riesce ad agguantare la finale di lunedì 22 dicembre. I rossoneri rientreranno dunque in Italia, per preparare i prossimi impegni.

Con il rinvio della giornata, causa Supercoppa, Massimiliano Allegri potrà preparare con calma la prossima sfida. Fra 10 giorni, infatti, il prossimo impegno del Milan, che giocherà a San Siro contro il Verona.