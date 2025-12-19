Thiago Silva – Milan, comunicato ufficiale del brasiliano sul futuro: è tutto vero!

Dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa italiana, 2-0 contro il Napoli di Antonio Conte, è ancor più evidente la necessità di un difensore centrale per il Milan di Massimiliano Allegri. Thiago Silva, ex difensore dei rossoneri proprio con l’attuale allenatore, è il nome che circola con più insistenza: ha confermato la sua separazione con il Fluminense.

Milan, occasione Thiago Silva: l’annuncio

Il Milan perde contro il Napoli e termina in semifinale il suo percorso nella Supercoppa Italia, il primo trofeo stagionale. Il duello principale della gara, Hojlund contro De Winter, ha visto l’attaccante danese sovrastare il difensore rossonero: è mancata esperienza.

Esperienza che richiede Massimiliano Allegri, e che potrebbe portare senza dubbio un campione come Thiago Silva. Il centrale brasiliano, in orbita Milan, proprio in queste ore ha confermato la sua separazione con il Fluminense con un post sul suo profilo Instagram.

Mercato Milan, Thiago Silva torna a casa?

Classe 1984, 41 anni compiuti lo scorso settembre, ma Thiago Silva non ha voglia di smettere. Il difensore brasiliano vuole giocare il Mondiale, e per strappare la convocazione a Carlo Ancelotti deve dimostrare di essere ancora determinante. L’età è sicuramente un fattore da considerare ma i bassi costi dell’operazione potrebbe favorire un suo ritorno a Milano, la città che lo ha lanciato nel grande calcio tra il 2009 e il 2012.