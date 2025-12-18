Thiago Silva-Milan, svolta ufficiale sul suo futuro: adesso cambia tutto

Thiago Silva, all’età di 41 anni, ha chiuso in anticipo il suo capitolo con il Fluminense, rescindendo il contratto sei mesi prima della scadenza naturale. Niente ritiro, però, per il brasiliano: vuole tornare a giocare in un campionato europeo, per mantenere vive le speranze di una convocazione in nazionale al Mondiale del 2026.

Thiago Silva e il sogno rossonero (che resta tale)

Il cuore di Thiago Silva batte ancora forte per il Milan, il club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo tra il 2009 e il 2012, facendolo diventare uno dei centrali più forti al mondo. Un ritorno a San Siro, per questi ultimi mesi, sarebbe il modo perfetto per salutare il calcio giocato: romantico ed emozionante.

Ma la realtà della dirigenza rossonera è diversa: il focus è su giocatori giovani, di prospettiva e con ingaggi sostenibili. A 41 anni compiuti, un’operazione del genere appare improbabile, nonostante il fascino romantico che porterebbe.

Sogno Mondiali per Thiago: futuro in Premier?

Thiago resta in ottima forma, però nonostante l’età: basta pensare alla grinta e la leadership nel guidare il suo fino Fluminense alle semifinali del recente Mondiale per Club. E il suo status di leggenda potrebbe riservargli un ritorno speciale: non in rossonero, ma in Premier League. La famiglia vive a Londra, e tornare in Inghilterra sarebbe la scelta più logica.

Tutto ancora incerto: l’unica notizia sicuro è che Thiago ha ancora voglia di giocare ad alti livelli per sperare in una chiamata dal suo Brasile, guidato da mister Carlo Ancelotti, in vista dei Mondiali 2026.