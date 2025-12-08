Torino-Milan, Saelemaekers senza giri di parole: “Ecco perché perdiamo punti con le piccole”

di
Alexis Saelemaekers intervistato a DAZN prima della sfida tra Torino e Milan

Lunedì sera con il Milan in campo, atteso a Torino dai ragazzi di Marco Baroni. Una gara importantissima per i rossoneri, che non possono permettersi passi falsi dopo le vittorie di Inter e Napoli. In caso di successo Leao e compagni si riprenderebbero la vetta della classifica in coabitazione del Napoli. In caso contrario scivolerebbero al terzo posto. A pochi minuti del calcio d’inizio Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Milan, Saelemaekers non ha dubbi: “Con le piccole non siamo concentrati dall’inizio alla fine”

Nell’intervista pre-partita, l’esterno belga si è soffermato sulle difficoltà che la squadra sta riscontrando contro le medio-piccole. Il Milan perde troppi punti nelle gare con avversarie sulla carta inferiori. Per l’ex Roma alla base c’è una mancanza di concentrazione:

Le prestazioni con le piccole sono state un po’ il nostro difetto. Ma ora dobbiamo dare tutto e restare uniti sul campo. Abbiamo preparato al massimo ogni partita, contro le piccole forse non siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. Oggi però dobbiamo smettere di parlare e far vedere quanto valiamo sul campo.

Queste le dichiarazioni di Saelemaekers, che dunque rimprovera alla squadra di non essere sempre concentrata per la durata di tutti i novanta minuti contro le medio-piccole. Un problema che ovviamente non può essere sottovalutato e che si spera possa essere superato già da questa sera.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
