Torino-Milan, Saelemaekers senza giri di parole: “Ecco perché perdiamo punti con le piccole”

Lunedì sera con il Milan in campo, atteso a Torino dai ragazzi di Marco Baroni. Una gara importantissima per i rossoneri, che non possono permettersi passi falsi dopo le vittorie di Inter e Napoli. In caso di successo Leao e compagni si riprenderebbero la vetta della classifica in coabitazione del Napoli. In caso contrario scivolerebbero al terzo posto. A pochi minuti del calcio d’inizio Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Milan, Saelemaekers non ha dubbi: “Con le piccole non siamo concentrati dall’inizio alla fine”

Nell’intervista pre-partita, l’esterno belga si è soffermato sulle difficoltà che la squadra sta riscontrando contro le medio-piccole. Il Milan perde troppi punti nelle gare con avversarie sulla carta inferiori. Per l’ex Roma alla base c’è una mancanza di concentrazione:

Le prestazioni con le piccole sono state un po’ il nostro difetto. Ma ora dobbiamo dare tutto e restare uniti sul campo. Abbiamo preparato al massimo ogni partita, contro le piccole forse non siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. Oggi però dobbiamo smettere di parlare e far vedere quanto valiamo sul campo.

Queste le dichiarazioni di Saelemaekers, che dunque rimprovera alla squadra di non essere sempre concentrata per la durata di tutti i novanta minuti contro le medio-piccole. Un problema che ovviamente non può essere sottovalutato e che si spera possa essere superato già da questa sera.