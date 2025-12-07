Torino – Milan, tutte le ultime sulla formazione: ecco la scelta di Allegri su Nkunku

Il Milan prepara la trasferta di Torino con alcuni nodi da sciogliere e un caso dell’ultima ora che ha cambiato la vigilia. Christian Pulisic ha avuto un attacco di febbre nella notte tra sabato e domenica, come comunicato da Massimiliano Allegri in conferenza. L’allenatore valuterà oggi se portarlo o meno in panchina. Intanto l’assenza di Santiago Gimenez apre a un’altra soluzione offensiva, con Nkunku ancora destinato ad affiancare Rafael Leao.

La situazione di Pulisic e le valutazioni di Allegri

“Pulisic ha avuto un attacco di febbre”. Lo ha spiegato Allegri nella conferenza della vigilia. Il giocatore sarà valutato, e la decisione finale dipenderà dalle sue condizioni. Un recupero gli permetterebbe almeno di andare in panchina contro il Torino, altrimenti resterà a casa. Il tecnico del Milan valuta alternative e mantiene equilibrio nelle scelte in vista di una gara delicata in Serie A.

Nkunku con Leao, chance a centrocampo e difesa confermata

Con Gimenez ancora fuori, la coppia offensiva va verso Nkunku insieme a Rafael Leao. In mezzo torna Loftus-Cheek, mentre Ricci non è disponibile. Sulla sinistra rientra Bartesaghi dopo la parentesi in Coppa Italia. In difesa conferma per Tomori, Gabbia e Pavlovic, una linea che ha dato stabilità nelle ultime gare.